Rusia scoate la înaintare cel mai puternic TANC în Luhansk. Ce îl face de temut pe gigantul T-90 Tancul T-90 este numit drept „mandria forțelor armate ruse”. Este cel mai modern model de tanc și este dotat cu o mitraliera teleghidata ce trage pana la 2 kilometri distanța. Tunul de 125 de milimetri poate trage cu cele 43 de proiectile pana la 5 kilometri.Cu o greutate de 46 de tone și cu o autonomie de 550 de kilometri, tancul T-90 se deplaseaza cu maximum 70 de kilometri pe ora. Trei militari sunt mai mult decat suficienți: un comandant, un pușcaș și cel care conduce.Muniția și incarcatoarele automate ale tancului T-90 sunt depozitate in mijloculul turelei, ceea ce il face foarte vulnerabil… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

