- Organizatia Natiunilor Unite a informat duminica ca Rusia a refuzat cererile de a permite acordarea de ajutoare locuitorilor din zonele controlate de fortele ruse in sudul Ucrainei, afectate dupa distrugerea barajului Kahovka, si a promis sa continue eforturile de asistența

- Ucraina a comunicat ca zona acoperita de inundatii din regiunea Herson, ca rezultat al exploziei de la barajul Kahovka, a ajuns aproape la jumatate, informeaza Rador.Ucraina si Rusia se invinuiesc reciproc pentru explozia care a avut loc marti. Distrugerea barajului a dus la inundarea satelor, campurilor…

- Ucraina susține ca a interceptat o convorbire telefonica care dovedește ca Rusia este responsabila pentru distrugerea barajului Kahovka din Herson, scrie Sky News . Serviciul de Securitate al Ucrainei a postat pe canalul sau Telegram un clip audio de un minut și jumatate din presupusa conversație.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat joi (8 iunie) zona inundata de sud a Hersonului pentru a discuta despre operațiunile de urgența, dupa inundațiile cauzate de distrugerea barajului imens de la Kakhovka. Moscova, care a lansat o invazie pe scara larga a Ucrainei in februarie 2022, și…

- Vladimir Saldo, guvernatorul interimar numit de Rusia in regiunea Herson (sudul Ucrainei), a recunoscut miercuri ca distrugerea barajului de la Kahovka de pe fluviul Nipru, linia de demarcatie dintre armata rusa si cea ucraineana in sudul Ucrainei, avantajeaza trupele Kremlinului, asa cum afirma si…

- Evacuarile in masa continuau miercuri in sudul Ucrainei dupa distrugerea partiala a barajului Kahovka, distrugere ce a provocat inundatii in numeroase localitati de-a lungul Niprului si de care Moscova si Kievul se acuza reciproc, informeaza AFP, conform Agerpres."Situatia cea mai dificila este in…

- Noua localitați și un cartier din orașul Herson au fost complet sau parțial inundate in sudul Ucrainei ca urmare a aruncarii in aer a barajului hidrocentralei Kahovka.Un oficial din administrația Herson, Oleksandr Prokudin, a spus pe Telegram: