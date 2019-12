Rusia preia controlul presei din Moldova: Fiul cel mic al procurorului general al Rusiei a devenit cel mai influent mogul

Stiri pe aceeasi tema

- Fiul cel mai mic al procurorului general al Rusiei, Igor Chaika, in ajun de Anul Nou, pe 27 decembrie, a devenit principalul proprietar a doua companii noi, scrie deschide.md, citand Open Media.Omul de afaceri a devenit proprietarul a 51% din „Media Invest Service”.

- Igor Chaika, fiul milionar al controversatului procuror general al Federatiei Ruse a intrat in posesia a 51% din compania „Media Invest Service”, in asa mod preluand de la omul de afaceri Vadim Ciubara cota majoritara din firma care detine posturile Accent TV si Primul in Moldova, dar si din firma care…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a mulțumit omologului sau american, Donald Trump pentru informațiile furnizate care au impiedicat un atac terorist pe teritorul Rusiei, informeaza BBC. Potrivit unui anunț de la Kremlin, cei doi au avut duminica o convorbire telefonica.Putin nu a dat detalii legate…

- Omul de afaceri Veaceslav Platon, condamnat la 30 de ani de inchisoare in doua dosare penale, ar putea fi adus la Kiev la solicitarea procurorului general al Ucrainei, Ruslan Reabosapka, care a transmis o scrisoare procurorului general Alexandru Stoianoglo privind intreprinderea masurilor necesare ce…

- CHIȘINAU, 11 dec - Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a discutat astazi cu ambasadorul Rusiei in Moldova, Oleg Vasnețov, detaliile vizitei sale de lucru in Federația Rusa. Șeful statului a oferit detalii intr-o postare pe pagina sa de Facebook. ”Am examinat detalii ce țin de…

- Procurorul șef al Procuraturii Anticorupție de la Chișinau, Viorel Morari, a fost suspendat luni din funcție, printr-o dispoziție a procurorului general. El spune ca a atacat în instanța decizia și nu exclude ca aceasta sa aiba legatura cu reluarea urmaririi penale în cazul finanțarii externe…

- Creditul de 500 de milioane de dolari pe care l-ar putea obtine Moldova din partea Rusiei, despre care a anuntat prim-ministrul Ion Chicu si presedintele Igor Dodon, ar putea majora datoria externa a tarii cu o treime. Declaratia apartine expertului economic Veaceslav Negruta. Potrivit lui, anuntul…

- Biroul procurorului general a indicat intr-un comunicat luni ca barbatul identificat ca Piotr S. este acuzat de activitate in folosul unui serviciu de informatii strain si detinere ilegala a unei arme de foc. Potrivit postului televiziunii publice poloneze TVP Info, acesta activa pentru serviciile…