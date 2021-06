Stiri pe aceeasi tema

- Rusia doreste sa abordeze cu SUA, la primul summit pe care presedintii Joe Biden si Vladimir Putin il vor avea pe 16 iunie la Geneva, chestiunea drepturilor omului si pe cea a proceselor impotriva participantilor la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie, a transmis luni ministrul de externe…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- Secretarul Consiliului de securitate rus Nikolai Patrusev si consilierul american pentru securitate nationala Jake Sullivan intentioneaza sa se intalneasca intr-un oras european in urmatoarele saptamani, a informat miercuri cotidianul Kommersant fara a dezvalui surse, transmite Reuters. Presa rusa…

- Sefii diplomatiilor americana Antony Blinken si rusa Serghei Lavrov si-au afisat vointa unei relaxari, fara sa ascunda prapastia adanca dintre cele doua puteri rivale, intr-o prima intalnire, catalogata drept „constructiva”, la care nu s-au inregistrat insa progrese majore in vederea pregatirii terenului…

- Secretarul Consiliului de securitate rus Nikolai Patrusev si consilierul american pentru securitate nationala Jake Sullivan intentioneaza sa se intalneasca intr-un oras european in urmatoarele saptamani, a informat miercuri cotidianul Kommersant fara a dezvalui surse, transmite Reuters. …

- Rusia a anuntat vineri ca va expulza zece diplomati americani, drept raspuns la sanctiunile adoptate de SUA impotriva sa in ziua precedenta, adaugand ca a ''recomandat'' ambasadorului american la Moscova sa revina la Washington, informeaza AFP, DPA si Reuters. ''Zece diplomati au fost inclusi…

- Rusia așteapta scuze din partea administratiei de la Washington, dupa ce Joe Biden l-a numit pe liderul de la Moscova "criminal". Președintele SUA a spus despre Vladimir Putin ca va plati pentru ingerințele din scrutinul prezidențial din 2020.

- Potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Afacerilor Externe, ambasadorul Anatoli Antonov a fost rechemat la Moscova "pentru consultari in scopul de a stabili ce trebuie facut si in ce directie sa se mearga in privinta relatiilor cu SUA", scrie Agerpres.Decizia a fost anuntata dupa ce presedintele…