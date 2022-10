Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Presedintele rus Vladimir Putin a promis luni riposte „severe” in cazul unor noi atacuri ucrainene contra Rusiei, la doua zile dupa distrugerea partiala a podului Crimeii, infrastructura strategica si simbol al anexarii peninsulei omonime de catre Rusia, transmit Reuters si AFP. „Daca tentativele…

- Un rezervor de combustibil a luat foc pe podul Kerch din Crimeea sambata (8 octombrie), a anunțat agenția de presa de stat rusa RIA, in timp ce presa ucraineana a raportat o explozie. Traficul a fost suspendat pe podul rutier și feroviar, deschis in 2018 și conceput pentru a conecta Crimeea la rețeaua…

- Kremlinul a transmis marti ca „operatiunea militara speciala” a armatei ruse in Ucraina nu se va termina daca Kievul respinge in continuare negocierile, dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret ce declara „imposibile” negocierile cu presedintele rus Vladimir Putin si se declara…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene vor avea o reuniune de urgenta la New York in contextul declarațiilor președintelui rus Vladimir Putin privind mobilizarea, noteaza Reuters. Intalnirea va avea loc in decursul zilei de miercuri (n.red: joi dupa ora Romaniei). Anuntul a fost facut de mai multi…

- Miercuri, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca vor fi impuse plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, avertizand Occidentul ca ”va tremura de frig la iarna și ii va ingheța coada” precum lupului dintr-un basm rusesc, scrie Reuters . Astfel, la…

- Comertul dintre Turcia si Rusia este in plina expansiune inca din primavara, deoarece companiile turcesti care nu aveau interdictie de a avea relatii cu omologii rusi au intervenit pentru a umple golul creat de intreprinderile UE care au parasit Rusia dupa invazia Ucrainei de la inceputul acestui an.…

- Gerhard Schroeder, care a fost criticat in Germania pentru opiniile sale pro-ruse, a intentat un proces impotriva camerei inferioare a parlamentului german Bundestag, prin care solicita sa i se restabileasca privilegiile de fost cancelar, relateaza DPA. Schroeder, in varsta de 78 de ani, a fost lipsit…