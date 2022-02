Rusia l-a expulzat pe adjunctul Ambasadei SUA la Moscova

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia l-a expulzat pe adjunctul ambasadorului SUA de la Moscova, Bart Gorman, a anuntat joi Departamentul de Stat de la Washington, care a denuntat o „escaladare” pe fondul crizei din jurul Ucrainei, informeaza AFP.

- Rusia a expulzat un diplomat american, Bartle Gorman, care este adjunctul ambasadorului SUA la Moscova, iar Washingtonul urmeaza sa reactioneze fata de aceasta masura, a anuntat joi ambasada, potrivit agentiei RIA, preluata de Reuters și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia si-a crescut prezenta militara la granita cu Ucraina cu aproximativ 7.000 de soldati in ultimele zile, chiar daca Moscova a anuntat o retragere partiala a fortelor sale, informeaza CNN. „Fiecare indiciu pe care il avem acum este ca ei intentioneaza doar sa se ofere public sa vorbeasca si sa faca…

- O invazie rusa in Ucraina ar putea fi declanșata in orice moment, inclusiv in aceasta saptamana, a declarat, luni seara, un oficial al Casei Albe. Karine Jean-Pierre, adjuncta secretarului de presa al Casei Albe, a declarat la un briefing de presa ca Statele Unite „știu foarte bine” ce se petrece in…

- Moscova vrea relatii ”respectuoase” cu Washingtonul, declara, duminica, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, care subliniaza ca pentru Rusia este important sa obtina garantii concrete ale securitatii ruse, relateaza AFP. ”Noi vrem bune relatii, echitabile, de respect reciproc si egale cu Statele…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta „amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina”, informeaza Reuters, care citeaza surse diplomatice.…

- Rusia a trimis vineri, 10 decembrie, un avion de lupta pentru a escorta un aparat militar american de recunoastere, care zbura deasupra Marii Neagre, a anuntat agentia oficiala de presa TASS, care citeaza Ministerul Apararii de la Moscova. La 10 decembrie 2021, dispozitivele ruse de control al spatiului…