- Ministerul Sanatatii din Rusia a autorizat un medicament impotriva COVID-19 pe baza de plasma sangvina de la cei vindecati de aceasta boala, primul de acest tip inregistrat in lume, a informat joi consortiul de stat Rostec, citat de EFE și agerpres.ro.

- Rusia a inceput sa produca CoviVac, al treilea sau vaccin anti-Covid-19, si in curand va fi disponibil pentru administrare, desi studiile clinice de faza 3 sunt inca in curs de desfasurare, au declarat joi oficiali rusi, relateaza Reuters citat de agerpres.ro.

- Rusia incepe sa gestioneze efectele noului coronavirus la nivel federal in cifre preliminare, deocamdata, privind mortalitatea, dar și rezultatele vaccinarii. Numarul cazurilor de coronavirus a crescut ieri in Rusia cu 15.000 la circa 4 milioane, cel al vindecarilor cu aproape 22.000 la aproape 3 milioane…

- Numarul global de cazuri de coronavirus a depașit miercuri 100.000.000, potrivit unui calcul Reuters , aceasta cifra fiind atinsa intr-o perioada in care multe țari se lupta cu noile variante ale virusului și cu livrarile insuficiente de vaccinuri contra Covid-19.Aproape 1,3% din populația lumii a fost…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 15.738 de persoane declarate vindecate. In județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 17 persoane diagnosticate cu Covid –…

- ​Meciul pe care CSM Bucuresti trebuia sa îl joace în weekend în deplasare cu echipa Rostov pe Don, în etapa a 12-a a Grupei A a Ligii Campionilor la handbal feminin, a fost amânat din cauza infectarilor cu coronavirus din cadrul formatiei ruse, informeaza Agerpres.''În…

- Rusia a raportat duminica 23.586 de noi cazuri de coronavirus, dintre care 4.012 la Moscova, care intentioneaza sa redeschida luni scolile publice dupa vacanta prelungita de Noul An, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Centrul de criza anti-coronavirus din Rusia a mai confirmat moartea a 481 de…