Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit in noaptea de joi spre vineri. Sinistrul a afectat un centru comercial și a acoperit 7.000 m2. O persoana a murit, potrivit agenției Tass. Pompierii ruși se lupta cu un incendiu de „7.000 de metri patrați” care a izbucnit in noaptea de joi spre vineri, intr-un centru comercial de…

- Pompierii rusi lupta impotriva unui incendiu de 7.000 de metri patrati, care a izbucnit in noaptea de joi spre vineri intr-un centru comercial de la periferia Moscovei, au anuntat serviciile ruse pentru situatii de urgenta, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un incendiu puternic a izbucnit in timpul nopții intr-un centru comercial de la periferia Moscovei, au anunțat serviciile de urgența. Focul s-a extins pe o suprafața de 7.000 de metri patrați, iar pompierii suspecteaza ca este vorba despre un act "criminal", au relatat agențiile de presa rusești, citate…

- Un centru comercial din centrul Moscovei a luat foc, joi noapte, 9 decembrie, dupa ce o serie de explozii au fost consemnate la fața locului. Mall-ul MegaKhimki arde pe o suprafața de 17.000 de metri patrați.Pompierii au cerut in sprijin avioane de stingere care sa acționeze de la inalțime, intrucat…

- Un incendiu de amploare in izbucnit duminica, 20 noiembrie, in jurul orei 15.00, la un depozit cu doua etaje din piața Komsomolskaia din Moscova, scrie agenția TASS. Suprafața afectata de foc este de aproximativ 2.000 mp.

- Trei elicoptere Ka-32 IAC și mai mulți pompieri sunt implicați in stingerea unui incendiu in centrul Moscovei, in Piața Komsomolskaya, a informat duminica serviciul de presa al Ministerului pentru Situații de Urgența din Rusia.

- Responsabili rusi instalati de Moscova in regiunea Herson din sudul Ucrainei au declarat luni ca extind zona de evacuare dinspre fluviul Nipru, reluand acuzatii respinse de Kiev, potrivit carora Ucraina s-ar pregati sa atace barajul de la Kahovka pentru a inunda regiunea, relateaza

- Șeful pro-rus al regiunii Herson a indemnat joi civilii sa-și paraseasca locuințele pe fondul luptei dintre forțele ruse și cele ucrainene și a cerut oficialilor de la Moscova sa furnizeze ”ajutorul” necesar pentru evacuare, transmite The Guardian . „Le-am sugerat tuturor oamenilor din regiunea Herson…