Incendiu la un vagon de tren, în Titu. Au intervenit pompierii/Pasagerii, evacuați Incident pe calea ferata: s-a produs un incendiu la un vagon de tren, in Dambovita. Din primele informații, pasagerii au fost evacuați. S-a dat alerta in randul pompierilor dambovițeni, marți dimineața, 20 februarie, dupa ce un incendiu a izbucnit la un vagon de tren de calatori. Un incendiu a izbucnit, marti dimineata, la un vagon […] The post Incendiu la un vagon de tren, in Titu. Au intervenit pompierii/Pasagerii, evacuați first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu s-a produs, marți dimineața, la un vagon de tren in orașul Titu, din județul Dambovița. Calatorii au fost evacuați de urgența. Din primele informații, nu s-au inregistrat victime. Citește și: Incendiu la un service auto din Pitești. Au ars doua mașini Pompierii militari au fost solicitați…

- Pompierii au intervenit, marti dimineata, pentru stingerea unui incendiu produs la un vagon de tren, la Titu, in judetul Dambovita. ”Interventie in cazul unui incendiu produs la un vagon de tren in orasul Titu. Din primele informatii fara victime”, a anunțat ISU Dambovita. Pentru stingerea incendiului…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina, marți, 20 februarie, in localitatea Titu, județul Dambovița, la un incendiu izbucnit intr-un vagon de tren, relateaza Agerpres.In urma incidentului produs in trenul Regio 9103, care circula pe relația București Nord-Targoviște, pasagerii au fost evacuați…

- Se actioneaza la un incendiu izbucnit la un vagon de tren, in judetul Dambovita. Din primele date, in urma izbucnizii incendiului nu ar fi victime. Oamenii - vorbim despre calatori - au fost evacuati din vagon.Operatiune de stingere a focului este in desfasurare. Mai multe echipaje cu apa si spuna,…

