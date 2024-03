Stiri pe aceeasi tema

- Alerte cu bomba la Moscova și Sankt Petersburg, in ziua de doliu național dupa masacrul de la sala de spectacole Crocus City Hall. Un aeroport din capitala Moscovei a fost paralizat, duminica, dupa ce pasagerul unui avion a anunțat ca are o bomba in rucsac. Iar in orașul natal al președintelui Vladimir…

- UPDATE – Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, sambata, in timpul unui discurs adresat natiunii, ca toti cei implicati in atacul de la Crocus City Hall, de langa Moscova, au fost gasiti si vor plati pentru ceea ce au facut. El a declarat zi de doliu national pentru 24 martie. Bilantul persoanelor…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a declarat, sambata, ca patru dintre luptatorii sai au comis masacrul de vineri seara de la sala de concerte Crocus City Hall, din Moscova, și ca motivul atacului are legatura cu razboiul in desfașurare dintre Statul Islamic și „tarile care lupta impotriva Islamului”,…

- Un barbat reținut sub suspiciunea de implicare in atacul terorist asupra salii de concert Crocus, de langa Moscova, soldat cu peste 100 de morți, spune ca i s-a promis o recompensa de 500.000 de ruble (5.400 de dolari) pentru a participa la masacru, potrivit TASS, care citeaza o postare de pe Telegram…

- Aleksandr Bortnikov, șeful FSB, a raportat lui Vladimir Putin despre reținerea a 11 persoane, inclusiv toți cei 4 teroriști implicați direct in atacul terorist de la Crocus, a informat Kremlinul. Peste 80 de vieți, inclusiv copii, au fost pierdute și mai mult de 145 de persoane au fost ranite intr-un…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS) a revendicat, pe canalul de Telegram al grupului, responsabilitatea pentru atacul terorist de la sala de concerte Crocus City Hall, de la periferia Moscovei, soldat cu cel putin 60 de morti si peste 100 de raniti, informeaza CNN.ISIS a transmis ca luptatorii sai…

- Presedintele rus Vladimir Putin este informat „constant” si a fost informat „inca din primele minute” despre atacul sangeros de vineri seara de la o sala de concerte de la periferia Moscovei, a declarat purtatorul sau de cuvant, Dmitri Peskov. „Inca de la primele minute ale incidentului de la Crocus…

- Cele mai multe arestari au avut loc nu la Moscova, ci in alte orase, unde oamenii au iesit pentru a depune flori la monumentele victimelor represaliilor sovietice si a aduce astfel un omagiu lui Aleksei Navalnii."In total, OVD-Info are cunostinta de 45 de retineri" pe moment, a indicat aceasta organizatie…