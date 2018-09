Atacuri cibernetice in SUA, implicare in conflictul din Ucraina sau otravirea fostului spion rus Serghei Skripal: acuzatiile curg garla de cativa ani impotriva GRU, serviciul de informatii al armatei ruse, considerat eficient si foarte secret, scrie miercuri intr-un comentariu France Presse. Creat de bolsevici in 1918 si considerat drept structura rivala a KGB in perioada sovietica, Directia generala de informatii de pe langa Statul Major al fortelor armate (GRU, redenumit oficial GU in 2010) are reputatia de a fi cea mai puternica si cea mai indrazneata agentie de spionaj rusa, fiind putin cunoscuta…