- Un tribunal din Rusia l-a condamnat, vineri, pe Oleg Navalnii, fratele criticului vehement al Kremlinului, Aleksei Navalnii, la un an de inchisoare cu suspendare pentru incitarea oamenilor sa incalce restrictiile anti-COVID-19, a anuntat avocatul sau, Nikos Paraskevov, pe Twitter, citat de Reuters.

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) ii cere presedintelui Iohannis sa-l gratieze pe Matei Strugurel, romanul cu handicap psihic condamnat la un an inchisoare pentru ca a fugit din spital, iar Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa se autosesizeze in acest caz. "Un cetatean roman…

- Dao Duy Tung, un barbat din Vietnam, a fost condamnat vineri la 18 luni de inchisoare, acuzat ca a incalcat regulilor stricte de carantina anti-COVID-19 impuse de autoritați, ca a raspandit virusul și ca a provocat pagube financiare autoritatilor, a anuntat presa oficiala vietnameza, relateaza Reuters,…

- Steven R. Brandenburg, 46 de ani, farmacist in statul american Wisconsin, a fost condamnat și la plata a 83.800 dolari despagubiri catre spitalul in care lucra, conform unei declaratii publicate marti, 8 iunie, de biroul procurorului din Wisconsin, relateaza Agerpres , care citeaza Reuters. Barbatul…

