Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul american al Justitiei a ordonat luni confiscarea a doua avioane apartinand oligarhului rus Roman Abramovici, pe motiv ca respectivele aeronave au fost utilizate incalcand sanctiunile adoptate impotriva Rusiei dupa invadarea Ucrainei, informeaza AFP.

- 10 reprezentanți ai Ambasadei Romaniei la Moscova, expulzați din Rusia Foto: mae.ro Ministerul roman de Externe anunta ca Rusia a declarat ca personae non gratae 10 persoane care activeaza în cadrul Ambasadei României la Moscova. Aceasta este o reactie la declararea personae…

- Rusia interzice intrarea pe teritoriul sau pentru 287 de parlamentari britanici, despre care spune ca au participat cel mai activ la stabilirea sancțiunilor contra sa din cauza invaziei in Ucraina. Masura anunțata miercuri, care vizeaza 287 de membri ai camerei inferioare a parlamentului britanic, a…

- Rusia nu vede niciun risc in regiunea separatista a Republicii Moldova Transnistria si doreste o solutionare pasnica a situatiei de acolo, a informat luni agentia de presa Interfax, citandu-l pe viceministrul rus de externe Andrei Rudenko, noteaza agentia Reuters.Rustam Minnekaev, comandantul adjunct…

- O mare parte din oficialii ruși considera ca masacrul de la Bucea, in care au murit in jur de 400 de civili este o inscenare a Ucrainei, care și-a omorat singura cetațenii. Televiziunile din Rusia transmit telespectatorilor ruși faptul ca pana și localitatea Bucea (Bucha) a fost in mod expres, intru-cat…

- Mișcarile unitatilor militare rusești din ultimele zile se afla in atenția autoritaților de la Londra, care sunt foarte atente la acțiunile conducerii de la Kremlin. Vicepremierul Dominic Raab, de exemplu, se arata sceptic cu privire la orice promisiune vine de la Moscova in privinta Ucrainei si spune…

- Roman Abramovici a ramas orfan la vârsta de 3 ani, dar a ajuns unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Legaturile sale cu regimul lui Vladimir Putin i-au afectat însa afacerile și reputația, fiind pus pe lista oligarhilor sancționați de Occident dupa invazia rusa din Ucraina din…

- Rusia a impus sancțiuni asupra președintelui american Joe Biden, secretarului de stat Antony Blinken și altor oficiali americani. Anunțul a fost facut de Ministerul rus de Externe, marți, 15 martie. „Ca raspuns la o serie de sancțiuni fara precedent din 15 martie a acestui an, „lista…