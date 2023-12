Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Ucraina și SUA se cearta pe strategie militara, Rusia deplaseaza trupe catre Kupiansk / FotoRusia deplaseaza rezerve din batalioanele de asalt catre regiunea Harkov in nord-estul Ucrainei pentru a incerca sa cucereasca orasul Kupiansk, unde se afla un important nod logistic ce poate fi…

- Rusia deplaseaza rezerve din batalioanele de asalt catre regiunea Harkov in nord-estul Ucrainei pentru a incerca sa cucereasca orasul Kupiansk, unde se afla un important nod logistic ce poate fi un punct de plecare pentru o ofensiva mai ampla spre vest, relateaza sambata agentia EFE, citand responsabili…

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone vineri dimineața, lovind infrastructura critica din vestul și sudul Ucrainei și distrugand case private și cladiri comerciale din Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, au declarat oficiali citați de Reuters. Forțele aeriene au declarat ca au doborat 24 de…

- Pe masura ce se apropie iarna, observatorii se uita la evoluția contraofensivei in trei direcții a Ucrainei, care continua sa se miște foarte incet, scrie The Kyiv Independent, intr-o analiza despre contraofensiva ucraineana.

- Șeful centrului de informații al Forțelor de Aparare Estoniene, Ants Kiviselg, a declarat ca activarea trupelor rusești in districtele Avdiivka și Kupiansk indica pregatirea unei noi ofensive, conform Ukrainskaia Pravda.Conform evaluarii armatei estoniene, Rusia are in prezent obuze de artilerie…

- Cel putin 48 de persoane au fost ucise intr-un atac rus care a lovit un magazin alimentar intr-un sat din regiunea Harkov, in estul Ucrainei. Anunțul a fost facut de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a afirmat ca „cel putin 48 de persoane au fost ucise” in acest sat situat langa orasul…

- In școala subterana elevii vor putea sa iși continue studiile in ciuda amenințarii atacurilor aeriene, a declarat primarul din Harkov, Ihor Terejov, citat de BBC, relateaza News.ro.Decizia de construcție a unei astfel de școli vine in contextul in care, de la inceputul razboiului din Ucraina, in urma…

- Primarul orașului Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, a declarat ca Rusia a lovit o zona industriala a orașului printr-un atac cu rachete, conform unei postari pe Telegram. "Harkov este din nou sub atac din partea rachetelor rusești. Informațiile preliminare indica faptul ca zona centrala a orașului…