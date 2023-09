Stiri pe aceeasi tema

- Kazahstanul intentioneaza sa livreze anul viitor 1,2 milioane tone metrice de petrol Germaniei prin conducta ruseasca Drujba (Prietenia), a anuntat vineri agentia rusa de presa Interfax , citand un comunicat al operatorului kazah de conducte KazTransOil, transmite Reuters. Pana la 30 iunie 2023, Kazahstanul…

- Suntem in ziua 533 a razboiului pe scara larga declanșat de Rusia in Ucraina. Forțele ucrainene au lansat noi atacuri cu drone pe teritoriul Rusiei, in orașul Sevastopol, din peninsula anexata Crimeea, și Moscova, relateaza The Guardian. Ministerul rus al Apararii a anunțat, joi, ca a doborat 13 drone,…

- Numarul de nave care cauta sa preia incarcaturi de cereale din zona Marii Negre a scazut cu 35% in aceasta saptamana fata de saptamana precedenta, in contextul in care creste incertitudinea cu privire la siguranta traficului comercial, iar Rusia continua sa loveasca instalatiile portuare din Ucraina,…

- China ar putea susține redobandirea integritații teritoriale a Ucrainei in sensul revenirii la granițele din 1991, care includ și regiunea Crimeea, pe care Rusia a anexat-o in 2014, a declarat Fu Cong, șeful misiunii Beijingului la UE, citat de Al Jazeera, relateaza News.ro.Intrebat in timpul unui interviu…

- Viceministrul de Externe din Coreea de Nord, Im Chon Il, a declarat duminica, 25 iunie, la o zi dupa revolta Wagner din Rusia, ca susține orice decizie a conducerii de la Moscova pentru a face fața rebeliunii, relateaza Reuters, citand presa de stat nord-coreeana.Intr-o intalnire cu ambasadorul rus,…

- Liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat miercuri ierarhia militara rusa ca "ascunde" dificultatile cu care se confrunta armata in fata contraofensivei ucrainene lansate la inceputul lunii iunie si care a inregistrat pana acum progrese modeste, transmite AFP."Inamicul ocupa Piatikati,…

- Odesa a fost vizata de lovituri rusești in cursul nopții, dupa ce a suportat deja un val mortal in primele ore ale dimineții de miercuri, 14 iunie, scrie The Guardian . Comandamentul militar din sudul Ucrainei a declarat ca Rusia ataca „cu vehicule aeriene” și ca exista „de asemenea, o amenințare cu…

- Potrivit celor mai mici estimari, Rusia ar fi pierdut 50.000 de oameni in invazia din Ucraina. Pierderile irecuperabile ale Moscovei, luand in considerare pe cei care au ramas invalizi din cauza ranilor sau a morții, s-ar putea ridica insa la cel puțin 225.000 de persoane, arata o estimare a BBC rus,…