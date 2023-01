Stiri pe aceeasi tema

Un grup patriotic mai putin cunoscut, care sprijina vaduvele soldatilor rusi, i-a cerut lui Vladimir Putin sa ordone o mobilizare pe scara larga a milioane de oameni si sa inchida granitele pentru a asigura victoria in Ucraina, relateaza Reuters.

"Corectitudinea morala si istorica" este de partea Rusiei, a declarat sambata resedintele rus Vladimir Putin, in mesajul de Anul Nou, in plina ofensiva in Ucraina si in plina criza cu Occidentul, relateaza AFP si Reuters.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, spune ca victoria Rusiei asupra Ucrainei este "inevitabila" si a salutat eroismul soldatilor rusi, intr-un mesaj video de Anul Nou transmis sambata, potrivit Reuters.