- In cel mai important discurs tinut de la invadarea Ucrainei de catre Rusia la 24 februarie, Nabiullina a spus ca va fi nevoie de doi ani pentru ca inflatia sa revina la tinta de 4% a Bancii Centrale."Perioada in care economia poate trai pe baza rezervelor este limitata. Si deja in trimestrul al doilea…

- Parlamentul European și-a exprimat indignarea fața de atrocitațile comise de catre forțele armate ruse in Ucraina și solicita ca autorii crimelor de razboi sa fie trași la raspundere. Mai mult, cu o larga majoritate, europarlamentarii au votat pentru a cere sporirea masurilor punitive impotriva regimului…

- Ar fi „prostesc” sa se creada ca sanctiunile occidentale împotriva companiilor rusesti ar putea avea vreun afect asupra guvernului de la Moscova, a declarat vineri, 25 martie, Dmitri Medvedev, fost presedinte al tarii si actual sef adjunct al Consiliului de Securitate din Rusia,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 17 martie, ca „marile companii rusești nu mai au de ce sa se teama și ca se pot acum instala „linistite” în peninsula ucraineana anexata Crimeea, scrie Tass cu referire la Zdg.md. „Acum sunt toate condițiile…

- „Nu este momentul pentru divizari, este momentul de a ne uni. Sa ne unim in jurul presedintelui nostru", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in cadrul conferintei de presa zilnice, intrebat despre apelurile unor personalitati de prima marime ale culturii ruse care se opun…

- Kremlinul a admis astazi, 28 februarie, ca realitatea economica a Rusiei s-a schimbat, dar afirma ca nu vede niciun motiv sa se indoiasca de eficiența și solvabilitatea Bancii Centrale, care a majorat ratele dobanzilor la 20%, in incercarea de a proteja economia țarii de sancțiunile occidentale fara…

- Bogdan Aurescu a catalogat bombardamentele de joi din estul Ucrainei, pentru care forțele ucrainene și rebelii pro-ruși s-au acuzat reciproc, drept o posibila pregatire a unui pretext pentru ca Rusia sa poata justifica un atac armat asupra Ucrainei, intr-un interviu acordat pentru CNN, potrivit unui…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, spune ca vor exista ”unele consecințe globale”, daca Occidentul va impune sancțiuni Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina, relateaza France 24 . Daca se impun sancțiunile, „desigur, vrem ca cel mai mare cost sa fie suportat de Rusia”, a declarat Yellen…