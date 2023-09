Rusia a ridicat restricţiile de export pentru motorina „proastă” şi carburantul pentru nave Moscova a ridicat, de asemenea, restrictiile la exportul de combustibil deja acceptat la export de catre Caile Ferate Ruse si Transneft inainte ca saptamana trecuta sa fi fost anuntata interdictia initiala. Interzicerea pe termen nedefinit a exporturilor pentru toate tipurile de benzina si motorina de inalta calitate ramane in vigoare, conform documentului din 23 septembrie. Analistii se asteapta ca aceasta sa fie de scurta durata si sa fie eliminata complet odata ce recoltarea agricola sa se incheie luna viitoare. Rusia a anuntat joi ca a interzis temporar exporturile de benzina si motorina catre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

