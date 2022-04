Rusia a incetat sa mai furnizeze gaze naturale Poloniei in cadrul contractului Yamal, polonezii inființand de urgența o celula de criza la Ministerul Mediului, potrivit unor surse citate de publicația locala Onet. Informația a fost confirmata și de surse din cadrul companiei energetice poloneze PGNIG citate de publicația rusa Kommersant, cu observația ca nu au fost primite explicații oficiale de la Gazprom in acest sens. Suspendarea livrarilor este motivata, cel mai probabil de faptul ca PGNIG nu a fost de acord cu schema de plata a gazelor in ruble, pe care autoritațile ruse au introdus-o incepand…