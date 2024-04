Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri ca Rusia isi concentreaza atacurile sale hibride asupra Finlandei, prin trimiterea de migranti, pentru a destabiliza aceasta tara care „sprijina ferm” Ucraina si care a aderat in urma cu un an la NATO, informeaza AFP. Acest stat nordic…

- Declarațiile recente ale lui Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, arunca o lumina cruda asupra a ceea ce putem numi fara ezitare o mașinarie de minciuni mondiala. In timp ce susține ca Rusia nu are intenții agresive impotriva țarilor NATO și ca nu va ataca Polonia, statele baltice sau Cehia, realitațile…

- Premierul polonez Donald Tusk a condamnat sambata cu fermitate „atacul brutal” comis vineri seara la periferia Moscovei, soldat cu cel putin 133 de morti, exprimandu-si in acelasi timp speranta ca acesta sa nu devina „un pretext” pentru o „escaladare a violentei”, relateaza AFP. „Polonia condamna cu…

- Rusia este in stare de razboi in Ucraina, declara – pentru prima oara de la inceputul conflictului, in februarie 2022 – purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat site-ului rus aif.ru , citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Ne aflam in stare de razboi. Da,…

- Razboi in Ucraina, ziua 750. Vladimir Putin avertizeaza ca Rusia este pregatita pentru un razboi atomic. Din acest motiv, liderii tarilor nordice cred ca pregateste un razboi prelungit cu Occidentul asa ca au crescut productia de armament si iau in consid

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a venit cu declarații cel puțin tulburatoare. Șeful statului a spus ca Rusia este pregatita pentru un razboi nuclear! Așadar, Rusia este pregatita pentru un razboi nuclear! A spus-o chiar președintele Vladimir Putin, in ultima sa declarație oficiala, transmite Reuters.…

- Rabinul-șef al Ucrainei, Moshe Reuven Azman, a subliniat importanța educației in lupta impotriva inamicilor poporului evreu, intr-un interviu acordat pentru The Jerusalem Post. Discuția a avut loc in cadrul Conferinței Fundației Yael despre imbunatațirea educației evreiești, unde Azman a vorbit despre…

- Dupa peste doua decenii in care a facut parte din Organizația Tratatului de Securitate Colectiva (CSTO), o alianța militara condusa de Moscova, Armenia și-a suspendat practic participarea din cauza tensiunilor tot mai mari cu Rusia lui Vladimir Putin, scrie Politico.