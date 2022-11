Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a anuntat luni ca presedintele rus Vladimir Putin se va intalni marti la Sankt Petersburg cu directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, transmit Reuters si AFP. AIEA face de cateva luni presiuni asupra Kievului si Moscovei sa accepte crearea…

- „ Credem ca razboiul impotriva Ucrainei nu va avea niciodata un triumf și un proces echitabil de pace nu va avea un invins”, a declarat președintele turc Tayyip Erdogan in Adunarea Generala a ONU, marți (20 septembrie), referindu-se la conflictul ruso-ucrainean. „ Avem nevoie de o ieșire demna din…

- Microcipurile sunt cele care s-ar putea sa puna capat ambițiilor lui Vladimir Putin in Ucraina, scrie Politico. La șase luni de la invazia pe care a declanșat-o, Rusia se confrunta cu un grav deficit tehnologic declanșat de sancțiunile impuse de Occident impotriva Moscovei.

- Livrarile de gaze din Rusia catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1 nu vor fi reluate in totalitate pana cand „Occidentul colectiv” nu va ridica sancțiunile impotriva Moscovei din cauza invaziei sale in Ucraina, a declarat Kremlinul, potrivit Financial Times. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant…

- In plin conflict din Ucraina, Rusia a anunțat ca a amplasat avioane echipate cu rachete hipersonice in enclava rusa Kaliningrad, inconjurata de țari membre ale NATO. ”In cadrul masurilor strategice de descurajare suplimentara, trei aparate MiG-31 echipate cu rachete hipersonice Kinjal au fost amplasate…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi ca trei avioane de vanatoare MiG-31 de mare altitudine, echipate cu rachete hipersonice Kinjal (Pumnalul) au fost relocate in regiunea Kaliningrad, relateaza Interfax, potrivit Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

