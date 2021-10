Rusia: 26 de oameni au murit din cauza băuturii proaste în regiunea Orenburg Autoritațile ruse au transmis sâmbata ca 26 de oameni au murit saptamâna aceasta din cauza otravirii cu alcool, dupa ce au consumat bauturi produse în regiunea Orenburg din apropierea graniței cu Kazahstanul, transmite Reuters.



Alte 28 de persoane au suferit simptome ale otravirii cu alcool, potrivit sursei citate.



Unitatea regionala a Comitetului de Investigații Rus (ce se ocupa de cazurile penale importante din țara) a deschis un dosar pentru a stabili daca bauturile alcoolice fabricate în regiunea aflata la 1.500 kilometri de Moscova îndeplinesc…

Sursa articol: hotnews.ro

