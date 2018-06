Stiri pe aceeasi tema

- RUSIA 2018. FIFA a deschis, sambata, o procedura disciplinara ce-i vizeaza pe jucatorii nationalei elvetiene Granit Xhaka, nascut in Elvetia, intr-o familie din Kosovo, si Xherdan Shaqiri, nascut in Kosovo, pentru modul in care au sarbatorit, printr-un gest pro-albanez, la meciul castigat in fata Serbiei,…

- Fosta vedeta a fotbalului englez David Beckham mizeaza pe o finala Anglia – Argentina la Cupa Mondiala 2018, chiar daca „nationala” tarii sale a debutat la competitia din Rusia cu o victorie chinuita in fata Tunisiei (2-1). Anglia, care va infrunta Belgia pe 28 iunie, in Grupa C, nu a reusit sa straluceasca…

- RUSIA 2018. O jurnalista a fost agresata in timp ce relata in direct, de la Cupa Mondiala. Un barbat necunoscut a atins-o pe sani și a incercat sa o sarute pe obraz. Tanara a ignorat incidentul și a continuat transmisiunea in direct. Julieth Gonzalez Theran lucreaza pentru postul de televiziune german…

- RUSIA 2018. Avertisment al expertilor in securitate cibernetica. Unele site-uri care transmit meciurile online de la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia prezinta riscuri de securitate, prin care infractorii cibernetici promoveaza campanii menite sa compromita dispozitivele utilizatorilor, atrag…

- RUSIA 2018. Confederația Braziliana de Fotbal (CBF) ii va recompensa cu suma totala de 10 milioane euro pe componenții Selecao, daca aceștia se vor intoarce din Rusia cu cel de-al șaselea titlu mondial. Acordul referitor la primele pentru Cupa Mondiala 2018 a fost incheiat saptamana trecuta de conducerea…

- RUSIA 2018. A aparut si primul incident de la Cupa Mondiala, dupa doar trei zile, anunta presa locala. Un taxi a intrat in mai multi fani prezenti la Moscova pentru a-si sustine echipa. Incidentul s-a lasat cu victime, opt fani au fost raniti, scrie agentia de presa rusa TASS. Presa rusa mai scrie ca…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 din Rusia, incepe joi, fiind la a 21- ediție. Imaginea turneului final il intruchipeaza pe legendarul portar Lev Iasin, castigator al Balonului de Aur in 1963, poreclit de sud-americani „Paianjenul Negru”. Cupa Mondiala de fotbal incepe joi, meciul de deschidere al…

- Apelul formulat de Federatia Romana de Rugby in privinta deciziei prin care “Stejarii” au fost exclusi de la Cupa Mondiala a fost respins. World Rugby a mentinut decizia initiala, emisa de Comisia de Solutionare a Disputelor pe 15 mai, informeaza Mediafax. Din informatiile ProSport, aceasta sentinta…