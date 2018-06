Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Croatiei s-a calificat în optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, joi seara, dupa ce a învins Argentina cu scorul de 3-0 (0-0), la Nijnîi Novgorod, în Grupa D, iar vicecampioana mondiala este

- Fosta vedeta a fotbalului englez David Beckham mizeaza pe o finala Anglia – Argentina la Cupa Mondiala 2018, chiar daca „nationala” tarii sale a debutat la competitia din Rusia cu o victorie chinuita in fata Tunisiei (2-1). Anglia, care va infrunta Belgia pe 28 iunie, in Grupa C, nu a reusit sa straluceasca…

- RUSIA 2018. Ziua a opta are drept cap de afiș partida dintre Argentina și Croația. Venita dupa o remiza dezamagitoare cu Islanda, Argentina este obligata sa caștige pentru a spera la optimi. De cealalta parte, Croația are trei puncte și iși poate permite și un rezultat de egalitate. Celelalte doua meciuri…

- RUSIA 2018. Marți vor avea loc ultimele partide din cadrul primei faze a grupelor turneului final al Cupei Mondiale. Columbia vs Japonia și Polonia vs Senegal sunt cele doua meciuri ale Grupei H care vor avea loc marți. Ziua se va incheia cu o noua reprezentatie a gazdelor, Rusia urmand sa intalneasca…

- RUSIA 2018. Begia și Anglia intra in hora, luni, la turneul final al Cupei Mondiale. Ambele echipe intalnesc adversare facile și spera sa inceapa cu un succes turneul. In primul meci al zilei de luni se vor infrunta Suedia și Coreea de Sud, de la ora 15:00. Astazi il vom vedea la lucru și pe The post…

- RUSIA 2018. Islanda va debuta astazi la Campionatul Mondial, devenind a 33-a nationala din istorie, afiliata UEFA, care participa la cea mai prestigioasa competitie a sportului rege. In ziua meciului cu Argentina, care va incepe la ora 16:00, ora Romaniei, in Islanda nu vor avea loc nunți. Bisericile…

- RUSIA 2018. Sambata va fi plina de fotbal la turneul final al Cupei Mondiale, patru meciuri urmand sa aiba loc in ziua cu numarul 3 a competiției. Astazi vor debuta alte doua foste campioane mondiale, Franța și Argentina, cocoșii avand o misiune mult mai ușoara decat Messi și compania. Franta va debuta…