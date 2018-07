Stiri pe aceeasi tema

- Un dezvoltator imobiliar ridica, in zona zero a Bistritei, o magaoaie cu spatii comerciale si apartamente care costa cat o vila langa oras. Doar privilegiul de a avea un loc de parcare in centrul istoric ii va costa pe proprietarii viitoarelor apartamente 7.000-8.000 de euro. Desi construieste de ani…

- Podul Berariei, care a costat peste un milion de euro, este deja ruginit, vopseaua cojita, iar canalele si ele pline de rugina, desi a fost inaugurat abia acum jumatate de an. Strada Faleza, cu care face legatura si care a costat 3,5 milioane de lei, a fost si ea asfaltata de mantuiala, constructorul…

- Situatia in mai multe zone ale municipiului Bistrita este mai mult decat critica in ceea ce priveste canalizarea, nu de azi sau de ieri, ci de ani buni. Orice ploaie mai serioasa, cu o durata mai mare de 5 minute, determina blocarea sistemului de canalizare, inundand case, beciuri si curti, provocand…

- Firma Runcan Construct, detinuta de Ionel Runcan – unic asociat si administrator, este din nou in mijlocul unui scandal. Concret, Ionel Runcan este acuzat de o bistriteanca, Cornelia Frumos, de faptul ca in urma cu 3 ani i-a platit in avans 17.000 de euro pentru un apartament din blocul ce urma sa il…

- Verzii bistriteni nu se lasa si continua demersurile de stopare a proiectului de reamenajare a Pietei centrale sustinut de municipalitate. Dupa ce au lansat o petitie impotriva proiectului, semnata de aproape 5.000 de bistriteni, verzii au depus zilele trecute o contestatie pe aceasta tema la Agentia…

- Scandal cat casa din cauza proiectului de amenjare a Pietei Centrale din Bistrita, propus de municipalitate, motivul discordiei fiind disparitia a mai bine de jumatate dintre castanii existenti in imediata apropiere a Bisericii Evanghelice. Scandalul a trecut si in plan politic, liberalii si reprezentantii…

- Vadim Malogolovenko, cetateanul moldoveano-ucrainean, un cunoscut fotograf, specializat pe fotografie de eveniment si a colindat intreaga Europa pentru a realiza cele mai spectaculoase sedinte foto de nunta, a fost impuscat de ucraineanul Maxim Filioglo din cauza unei datorii. Se pare ca agresorul ii…