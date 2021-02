Ruperea unui gheţar în India: Furie în rândul rudelor victimelor, disperate să le găsească în viaţă Zeci de rude ale celor 34 de persoane ramase blocate intr-un tunel din nordul Indiei dupa o viitura devastatoare, pusa pe seama prabusirii unui fragment dintr-un ghetar din Himalaya, si-au manifestat miercuri furia fata de autoritati, in disperarea de a le gasi in viata, relateaza AFP. Echipele de interventie si-au dublat eforturile depuse in incercarea de a-i salva pe cei 34 de angajati ai hidrocentralelor, ramasi blocati intr-un tunel dupa dezastrul care a lovit duminica dimineata valea din statul Uttarakhan, situat la frontiera indo-tibetana. Peste 170 de persoane sunt in continuare date disparute… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

