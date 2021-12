Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Amin Zahra de la Spitalul Judetean Timisoara are un mesaj inaintea sarbatorilor in care atrage atentia ca, desi este greu sa nu ne lasam prada traditiilor, este mai important sa ramanem sanatosi. ”Ar fi pacat ca, la anul, la masa de Craciun sa fie cu o farfurie mai putin, doar pentru ca “ne-am…

- Ca orice cazinou sau loterie care se respecta, Guvernul organizeaza și el o mare tombola inainte de Craciun. Cei mai norocoși elevi ar putea caștiga teste noninvazive COVID la ruleta guvernamentala. Marile caștiguri banești au fost inca deja adjudecate de catre companiile care ar trebui sa livreze testele,…

- Nicio petrecere de Craciun nu va fi organizata in acest an in imobilul din Downing Street 10, biroul premierului britanic, dupa indignarea provocata de dezvaluirile privind o reuniune pe 18 decembrie 2020, intr-o perioada de restrictii stricte legate de pandemia de coronavirus, informeaza AFP.…

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat marti ca propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nu prevede o limita orara pentru activitatea magazinelor sau a restaurantelor in noaptea de Craciun si in cea de Revelion.

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost raportat la politie de un parlamentar laburist pentru ca la resedinta sa din Downing Street ar fi avut loc anul trecut cel putin doua petreceri in timp ce erau in vigoare restrictii impuse in contextul pandemiei, relateaza The Guardian. Laburistul Neil Coyle,…

- Primaria Municipiului Arad se pregatește pentru o noua ediție a Targului de Craciun care-și va deschide porțile in data de 4 decembrie. Deși prin vara analiza cumpararea unui brad artificial, primarul Calin Bibarț anunța acum ca aradenii vor avea parte și anul acesta de brazi naturali, care vor fi amplasați…

- Imi iubesc tara dar nu mi iubesc guvernantii. Pacat de tara asta frumoasa. Consider ca traim un moment profund nefast pentru Romania. Am sperat intr-o Romanie democratica, civilizata, europeana. Am fost dezamagita, tradata, mintita. Votul meu a fost dat raului cel mai mic… Votul meu a fost tradat si…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, marti, ca nu este exclus ca Romania sa se apropie de un platou al numarului de cazuri de COVID. Medicul a precizat totuși ca un platou de 15.000 de cazuri pe zi este mult prea mare. De asemenea, Valeriu Gheorghița a avertizat ca numarul…