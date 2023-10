Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Cuvioasa Parascheva este sarbatorita anual pe data de 14 octombrie. Aceasta sarbatoare este una dintre cele mai importante și așteptate de catre credincioși. Sfanta Parascheva mai este cunoscuta și sub numele de Sfanta Parascheva de la Iași, iar in aceasta zi, creștinii respecta o serie de tradiții…

- Creștin ortodocșii trebuie sa știe ce nu au voie sa faca de Sfanta Parascheva 2023. Sute de mii de oameni vor merge la Iași sa se reculeaga la moaștele Sfintei Parascheva, care este praznuita pe data de 14 octombrie. Ce nu ai voie sa faci de Sfanta Parascheva 2023 Dupa cum se știe, Sfanta Parascheva…

- In fiecare an, pe data de 14 octombrie, Biserica ortodoxa o praznuiește pe Sfanta Parascheva. Pelerinajul la Sfanta Cuvioasa Parascheva va incepe pe 7 octombrie, la Iași. Pentru credincioșii care nu reușesc sa ajunga la fața locului, trebuie sa știe ca se pot ruga și acasa. In plus, trebuie sa țina…

- Cea mai puternica rugaciune de Sfanta Parascheva. E facatoare de minuni și se rostește pe 14 octombrie. Sfanta Parascheva este praznuita anual pe 14 octombrie. Aceasta s-a nascut la Epivata, Boiados de astazi, pe tarmul Marii Marmara, in apropiere de Constantinopol, iar parinții ei au fost doi credincioși.…

- Pe 14 octombrie, creștinii ortodocși din toata țara o praznuiesc pe Sfanta Cuvioasa Parascheva. Ea este considerata a fi ocrotitoarea Moldovei, iar cu ocazia acestei sarbatori, zeci de mii de credincioși merg la Iași pentru a se inchina la racla cu moaștele sfinte. Iata ce este bine sa mananci in aceasta…

- Pelerinaj la Sfanta Parascheva 2023: Pelerinii din Alba pot ajunge la Iași cu trenul. PROGRAMUL CFR Calatori Pelerinaj la Sfanta Parascheva 2023: Pelerinii din Alba pot ajunge la Iași cu trenul. PROGRAMUL CFR Calatori Persoanele din Alba care vor sa ajunga la Iași la manifestarile organizate cu prilejul…

- Primaria Voluntari, sub conducerea primarului Florentin Pandele, se pregatește sa cheltuiasca aproape un milion de lei pentru a duce aproximativ 8.000 de pelerini la Sfanta Cuvioasa Parascheva din Iași, in cadrul unui pelerinaj de anvergura. Cu toate acestea, pelerinajul se desfașoara intr-un mister…

- Se apropie momentul așteptat cu emoție de credincioșii din intreaga lume și anume inceputul pelerinajului la Sfanta Cuvioasa Parascheva de la Iași. In fiecare an, in aceasta perioada, mii de oameni se aduna pentru a-și exprima credința in fața moaștelor acestei sfinte ocrotitoare.