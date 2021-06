Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a salutat vineri incetarea focului intrata in vigoare intre Israel si gruparea palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza si s-a angajat sa sustina eforturile in vederea unei "solutii politice" pe termen lung, potrivit France Presse. "Uniunea Europeana isi exprima satisfactia…

- Ioana Mogoș, studenta la o universitate din Herzliya, districtul Tel Aviv, a povestit pentru Libertatea ce inseamna sa traiești intr-o țara in razboi, cu alerte de racheta de cateva ori pe zi. Caminul ei are buncare antiaeriene pe fiecare palier unde deja s-a adapostit de șase ori in ultimele doua zile,…

- Maior iși va prelua mandatul la Amman in urmatoarea perioada. Relațiile Romaniei cu regatul hașemit al Iordaniei s-au tensionat in timpul guvernarii Dancila. Regele Iordaniei și-a anulat vizita in țara noastra dupa ce premierul Viorica Dancila a anunțat, in martie 2019, ca va muta ambasada din Israel…

- In cea mai grava escaladare a conflictului cu palestinienii din ultimii 7 ani, Israelul este supus unui baraj de rachete Hamas, de o intensitate fara precedent. De 48 de ore ploua cu rachete asupra orașelor din sudul și centrul țarii, unde traiesc și un sfert de milion de israelieni de origine romana.…

- Poliția a impus carantina de noapte incepand cu ora 20:00 in orașul Lod, localitate aflata la circa 15 kilometri sud-est de Tel Aviv, dupa ultimele confruntari violente dintre israelieni și palestinieni, informeaza Associated Press. Restricțiilese aplica atat persoanelor care vin in oraș cat șilocuitorilor,…

- Bombardamentele din Israel au facut primele pagini ale publicațiilor internaționale. La solicitarea DC News, romanii care locuiesc in zonele afectate de tensiunile militare au trimis imagini care surprind groaza celor care locuiesc in Israel. Aripa armata a Hamas a indicat intr-o declaratie ca „lanseaza…

- Procurorii DIICOT au trimis in judecata trei barbati din Constanta, acuzati ca au falsificat prin clonare carduri bancare in mai multe orase din Israel, respectiv Tel Aviv, Nahariya, Herzliya si Ierusalim, folosind dispozitive de skimming, dupa care retrageau fraudulos numerar din bancomate. Potrivit…