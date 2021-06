Stiri pe aceeasi tema

- „Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 21 mai a.c., in jurul orei 17,00, LACATUS DAVID ALEXANDRU, in varsta de 2 ani, a iesit din locuinta sa, din localitatea Floresti, pentru a se juca cu alti copii in zona raului Somes si nu a mai fost gasit. Semnalmentele minorului: inaltime…

- Un baietel de doi ani este cautat de peste 100 de politisti, jandarmi, angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si voluntari din Cluj , dupa ce a plecat de acasa, din Floresti, ca sa se joace, dar acum e de negasit.

- Gigi Becali (62 de ani), finanțatorul de la FCSB, a fost uimit de golul inscris de CFR Cluj in meciul cu FC Botoșani, scor 1-0. Victoria le-a adus ardelenilor al 4-lea titlu consecutiv și al 7-lea din vitrina clubului. Singurul gol al partidei a fost unul norocos. In minutul 53, dupa o invalmașeala…

- Nicolae Nicu Covaciu a inceput de mic copil sa ia lectii particulare de pian, acordeon si limba franceza, germana si engleza. Nicolae Nicu Covaciu n. 19 aprilie 1947, Timisoara este un compozitor, cantaret, chitarist, pictor si grafician roman, cunoscut ca fondator si lider al formatiei Phoenix. Singurul…

- CFR Cluj, FCSB, U Craiova, Sepsi Sfântu Gheorghe, Academica Clinceni si FC Botosani sunt cele șase echipe calificate în play-off-ul Ligii 1. Play-off-ul din Liga 1 începe pe 17-18 aprilie și va ține 10 etape în care echipele se dueleaza de câte doua ori. Program…

- Prim-divizionara de handbal masculin SCM Politehnica pregatește in aceste zile turneul de la Cluj. Va fi și momentul oportun de a vedea unde se afla echipa din punct de vedere valoric in acest moment, mai ales ca gruparea viola a fost incurcata rau in acest sezon de pandmia de coronavirus. Saptamana…

Pe final de sezon, iubitorii sporturilor de iarna se pot bucura de zapada din belșug. Daca pana acum administratorii partiilor de ski și-au menținut afacerea mai mult datorita tunurilor de zapada...