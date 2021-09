Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania a ajuns la concluzia, din discuțiile purtate, ca unii membri ai Consiliului de Administrație a Horticultura nu știu nici macar ce zone sunt administrate sau lasa, din rea-credința, sa planeze confuzia. „Doar doua exemple: contrar celor susținute public…

- ​Petrolul Ploiești - Csikszereda Miercurea Ciuc se disputa miercuri seara, în etapa a 3-a a ligii secunde la fotbal (de la ora 19:00). De la startul sezonului, prahovenii le-au dat suporterilor una calda și una rece. Petrolul a câștigat cu 2-0 la debut, cu Poli Iași, în…

- Conferința USR Bacau i-a dat mana libera primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu sa formeze alianțe cu partidele din opoziție. Deciziile locale trebuie insa aprobate de conducerea centrala, conform statutului partidului. „Vom merge sa discutam cu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Costel Galca (49 de ani) recunoaște ca și-a dorit sa ajunga antrenor la CFR Cluj. Inainte ca Marius Șumudica sa fie angajat de catre campioana Romaniei, oficialii lui CFR au purtat negocieri cu Costel Galca, ultimul antrenor care a caștigat titlul alaturi de FCSB. Negocierile au picat ca urmare a unui…

- ​Consilierii PNL, PSD și Pro România din Consiliul Local Timișoara au votat marți o hotarâre prin care obliga Primaria sa publice copii ale actelor de identitate ale primarului, viceprimarului, consilierilor și personalului cu funcții de conducere. Potrivit unui comunicat al USR-PLUS…

- CSA Steaua va retrage numarul 7 purtat de Marius Lacatus in cadrul festivitatilor care au loc, miercuri, cu prilejul inaugurarii noului stadion din Bulevardul Ghencea, potrivit news.ro. "Vreau sa le multumesc celor care au luat aceasta decizie. Sunt sigur ca nu a fost o decizie usoara, este…

- FOTO| Daniel Zdranc: „Responsabilii din primarie ar fi trebuit sa se asigure ca strazile din Alba Iulia sunt curațate, maturate și spalate” Vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice, Daniel Zdranc, vorbeste despre cum autoritațile din Alba…

- CSA Steaua a pus in vanzare biletele pentru amicalul pe care roș-albaștrii il vor disputa pe 7 iulie cu OFK Belgrad. Biletele sunt disponibile pe www.bilete.ro și in rețeaua de vanzare a bilete.ro. Pentru acest meci, biletele puse in vanzare sunt in limita a 50% din capacitatea stadionului. Peluze:…