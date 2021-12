Roverul Perseverance a făcut o descoperire surprinzătoare pe Marte Roverul Perseverance a facut o noua descoperire șocanta pe Marte, unde a aterizat in urma cu 10 luni, informeaza CNN . Roca de baza pe care a mers roverul de cand a ajuns pe Planeta Roșie a fost formata de fluxuri de lava vulcanica, o informație „total neașteptata”, potrivit oamenilor de știința care coordoneaza misiunea, deoarece se credea ca rocile stratificate pe care Perseverance le-a fotografiat erau sedimentare. Fragmentele de roca pe care Perseverance le-a prelevat pana acum au dezvaluit ca au interacționat cu apa de mai multe ori, iar unele dintre ele includ molecule organice. Aceste descoperiri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

