Buzăul găzduiește conferința regională a Femeilor Antreprenor: Investiții și dezvoltare în afaceri Vineri, pe 19 aprilie 2024, Municipiul Buzau va deveni epicentrul dezbaterilor pentru femeile antreprenor din regiunea Sud-Est a Romaniei. Organizația Femeilor Antreprenor (OFA UGIR), in colaborare cu Uniunea Generale a Industriașilor din Romania, va organiza o conferința regionala de o importanța majora. Sub sloganul „Despre investiții și dezvoltarea afacerilor”, conferința va aborda doua teme cheie: Noutați in dezvoltare și finanțare: Discuții detaliate despre posibilitațile de finanțare din fonduri europene și guvernamentale, concentrate pe Regiunea Sud-Est a țarii. Impactul modificarilor fiscale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

