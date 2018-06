Rovana Plumb: Nu va fi niciun fel de dezangajare la nivelul fondurilor europene anul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat marti, la finalul sedintei Comisiei pentru fonduri europene din Camera Deputatilor, ca invita Comisia Europeana sa fie prudenta in ceea ce priveste afirmatiile referitoare la riscul pe care si-l asuma Romania prin adoparea Codului administrativ.…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a admis marti ca exista intarzieri in ceea ce priveste absorbtia de fonduri europene pentru infrastructura rutiera si cea feroviara, dar a sustinut ca au fost identificate problemele si ca in cursul acestei zile se va intalni cu reprezentanti ai Comisie Europene…

- "In ceea ce piveste intarzierile pe Programul Operational Infrastructura Mare, care gestioneaza mediul si infrastructura rutiera si feroviara, sunt intarzieri. Am identificat problemele. Astazi (marti – n.r.), o sa avem intalniri cu reprezentantii consultantilor tehnici ai Comisiei Europene, respectiv…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a spus, miercuri, ca nemultumirea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la absortia fondurilor europene este doar un "demers electoral"."Demers electoral al presedintelui Iohannis. Guvernul PSD- ALDE a adus Romania in ceea ce priveste absortia…

- "In 2016 nu s-a facut nimic, in 2017 am turat motoarele la maximum. (...) Ar fi fost foarte util pentru Romania daca in 2016 domnul presedinte Iohannis ar fi iesit cu aceste atentionari. In 2017 am recuperate un an de intarziere. Un an care, din punctual meu de vedere al fondurilor europene, ar trebui…

- Mai multe proiecte de dezvoltare, de la infrastructura pana la sustinerea micilor investitori, au fost prezentate vineri ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, de primarii din localitatile Vaii Jiului, in contextul in care zona a fost inclusa de guvern in Platforma europeana de sprijin a…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, marți, intr-o conferinta de presa, ca nivelul scazut al facturilor venite la decontare, in luna aprilie, va fi analizat la Ministerul Transporturilor, in data de 15 mai, impreuna cu toti constructorii cu care Romania a semnat contracte in vederea…

- Viorica Dancila a transmis președintelui Comisiei Europene o scrisoare in care solicita lamuriri despre modul in care se poarta corespondența dintre Comisie și autoritațile romane pe tema MCV, folosindu-se liste cu nume de persoane suspecte de corupție ale caror capete trebuie sa cada prin intermediul…