Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria (www.b1tv.ro) A aparut un nou sondaj pentru București. Acesta a fost realizat de IPSOS pentru USR in București, in perioada 8-12 mai. In acest sondaj, Nicușor Dan, susținut de Alianța Dreapta Unita, e pe primul loc la intenția de vot pentru Primaria București, cu un scor de 43%, conform G4Media.…

- Un sondaj CURS o plaseaza pe Gabriela Firea, candidatul PSD la alegerile pentru primaria Capitalei, pe locul doi, dupa Nicușor Dan, la o distanța de trei procente. In același timp, candidatul PUSL Cristian Popescu Piedone scade la 25%, urmat de candidatul PNL, Sebastian Burduja, care are 12%.

- Actualul primar al Capitalei este cotat cu 1.35. A doua șansa le revine lui Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea, ambii avand o cota de a caștiga alegerile de 5,50.Sebastian Burduja este al patrulea pe lista posibililor caștigatori pentru București, cu o cota uriașa: 50.!Adica daca puneți banii…

- Noua candidați intra in cursa electorala din 9 iunie, pentru fotoliul de primar general al Capitalei. Printre ei, social-democrata Gabriela Firea, fosta șefa de la Primaria Capitalei, dar și actualul edil general, Nicușor Dan. De asemenea, in cursa electorala pentru prima funcție in cadrul PMB figureaza…

- Rareș Bogdan a declarat, duminica, la Realitatea PLUS, ca Nicușor Dan scade in sondaje, și astfel, alaturi de Gabriela Firea și Sebastian Burduja, duce o lupta acerba pentru scaunul de la Primaria Capitalei. Mai mullt, Rareș Bogdan nu il ia in considerare pe Cristian Popescu Piedone, despre care spune…

- Un sondaj recent Avangarde, comandat de PSD, arata ca Nicușor Dan este in fruntea preferințelor electoratului bucureștean pentru funcția de primar, cu 31% dintre intențiile de vot, conform g4media.ro. Gabriela Firea, fostul primar general și candidat din partea PSD, se afla pe locul al doilea cu 24%.…

- PNL urmeaza sa ia o decizie pana la finalul acestei saptamani privind candidatul propriu la Primaria Capitalei, in prezent optiunea fiind Sebastian Burduja, a declarat, marti, presedintele partidului, Nicolae Ciuca."In coalitia de aseara au fost decise doua lucruri: a fost stabilit sa sustinem impreuna…

- Singurul care poate rupe masiv din electoratul lui Nicușor Dan este Sebastian Burduja, spune prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan. El afirma ca toți liderii PSD și PNL „ar trebui sa se puna in spatele lui Burduja”, pentru ca are cea mai puțina respingere din partea electoratului. Deși nu ii pomenește…