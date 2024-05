Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul care supervizeaza procesul penal al fostului președinte Donald Trump la New York l-a acuzat marți de sfidare a curții pentru ca a incalcat un ordin de interdicție care limiteaza ceea ce poate spune despre cei implicați in acest caz.

- Renumitul filosof și cineast francez Bernard-Henri Levy avertizeaza ca „suntem in mijlocul celui de-al Treilea Razboi Mondial” pe fondul unei „mari alianțe intre islamismul radical și ortodoxia rusa” și indeamna Occidentul sa renunțe la „spiritul de la Munchen”, care se menține in pofida eșecului atitudinii…

- Donald Trump, fost președinte al Statelor Unite și actual candidat pentru un nou mandat, ar fi declarat in privat ca daca va reveni la Casa Alba va pune presiune pe Ucraina sa cedeze Crimeea și Donbasul Rusiei pentru a obține pacea, relatat The Washington Post, duminica, citand surse, conform The Kyiv…

- John Bolton, fost consilier pentru securitate naționala in timpul mandatului lui Donald Trump, a respins ideea ca fostul președinte este capabil sa conduca o dictatura, in ciuda admirației sale pentru dictatori, din cauza lipsei de capacitate intelectuala și de experiența profesionala, scrie The Guardian.Intr-un…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca exista posibilitatea incheierii unui acord comercial de anvergura intre SUA și China daca fostul președinte american Donald Trump va ciștiga alegerile. Trump l-a primit vineri seara pe Orban la proprietatea sa de la Mar-a-Lago. Discuțiile au durat aproximativ…

- Un presedinte american puternic ofera intotdeauna lumii un soi de stabilitate in materie de securitate, iar odata cu revenirea lui Donald Trump, Statele Unite ale Americii ar putea avea din nou un presedinte puternic, a declarat ministrul ungar de Externe si al Comertului Exterior, Peter Szijjarto,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, urmeaza sa se intalneasca vineri cu Donald Trump la Mar-a-Lago, Florida, intr-un semn rar de sustinere din partea unui lider european pentru candidatul republican.

- Un judecator al curtii de apel a respins miercuri cererea fostului presedinte Donald Trump de a intrerupe executarea hotararii de 454 de milioane de dolari pe care a fost obligat sa o plateasca in cazul sau de frauda civila din New York, relateaza News.ro. Lui Trump i se permite sa solicite imprumuturi…