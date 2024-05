Dolj: Mașina unui consilier PNL, vandalizată la Vârtop Organizația PNL Dolj denunța ferm actele de vandalism și intimidare la care au fost supuși membrii și simpatizanții in timpul acțiunii de campanie electorala desfașurate, ieri, in comuna Vartop. Peste 100 de membri și simpatizanți PNL au participat la aceasta acțiune pentru a-l susține pe candidatul Ion Cercel, la funcția de primar al localitații.La finalul evenimentului, unul dintre membrii PNL, consilier local in comuna Orodel, a descoperit ca mașina sa fusese vandalizata. Parbrizul și geamul lateral au fost sparte cu pietre, conform imaginilor surprinse la fața locului. In momentul in care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

