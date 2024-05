Percheziții la Bucșani după o reglare de conturi între două familii. VIDEO Percheziții la Bucșani dupa o reglare de conturi intre doua familii, pe parcursul zilei de ieri, 28 mai, ca urmare a cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurala Baleni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, cinci persoane au fost reținute pe baza de ordonanța pentru [...] The post Percheziții la Bucșani dupa o reglare de conturi intre doua familii. VIDEO first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

