- ”Am vrut neaparat sa vin azi la acest eveniment important, in fata constructorilor nostri, constructorilor romani, fiindca sunt mandru de aceea ce ati reusit (..) mai ales in ultimii doi ani. Ati doborat un mit, acela ca firmele romanesti nu sunt capabile sa construiasca autostrazi, unitati sanitare,…

- Premierul Marcel Ciolacu le-a prezentat investitorilor americani viziunea Guvernului roman privind promovarea investitiilor in sectorul energetic, orientata catre sustinerea cresterii independentei energetice a Romaniei si asigurarea surselor de aprovizionare a populatiei si a mediului industrial cu…

- „Guvernul se va implica direct in sustinerea proiectului pentru imbunatatirea metodelor de evaluare imagistica a pacientilor oncologici, aflat in derulare la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti. Suntem interesati sa colaboram pentru aplicarea si in Romania a celor mai eficiente terapii, in…

- ”Noi avem, stiti foarte bine, din sumele din transa 1 si transa 2, avem consumate pana acum vreo 20%, deci nu se pune problema ca Romania ar ramane fara bani. Cu adevarat, asteptam ultimul raport, dupa vizita doamnei Celine Gauer si pe urma vom face pasul urmator. Anul acesta se vor incasa bani. Important…

- „In fiecare an, dupa ce inchidem cu deficitul in decembrie, dupa ce constatam cu totii, nu numai dumneavoastra, si eu, si cetatenii, ca nu s-a intamplat nicio nenorocire, nu a venit nicio apocalipsa, dimpotriva, v-am spus ca anul trecut ne-am incadrat cu minimum 0,5, anul acesta ne incadram cu minimum…

- Obiectivul Memorandumului de Intelegere dintre cele doua state este de a stabili un cadru pentru consolidarea cooperarii in domeniul energiei nucleare prin facilitarea schimbului de bune practici in domeniul nuclear, coordonarea politicilor energetice, dezvoltarea noilor tehnologii in conditii de siguranta…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre candidatura sa la alegerile prezidențiale 2024. Va candida intr-adevar actualul premier? Aflat la Iași, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a declarat sambata ca inca nu a decis daca va candida la alegerile prezidențiale. Acesta a vorbit despre nevoia unei stabilitați…

