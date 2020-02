Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia UVT a jucat primul meci de verificare in Antalya. A fost remiza intre ripensiști și echipa ce ocupa primul loc din liga a 2-a bulgara, FK Septemvri Sofia, scor 0-0. Un joc echilibrat, disputat la mijlocul terenului și cu o intensitate buna, dar fara prea multe ocazii. In prima repriza, gruparea…

- Universitatea din Craiova continua strategia de internaționalizare, iar numarul parteneriatelor externe aproape ca s-a dublat fața de anii precedenți. Spre exemplu, in baza de date ce cuprinde acordurile Erasmus+ erau inregistrate, la inceputul acestei luni, contracte cu 265 de instituții, din 26 de…

- Ripensia UVT va pleca in aceasta noapte spre Belgrad de unde iși va continua drumul cu avionul, cu escala in Istanbul, apoi destinația Antalya. Pentru al doilea stagiu de pregatire al iernii, staff-ul tehnic va avea la dispoziție un lot de 25 de jucatori: The post Ripi pleaca in Antalya cu 25 de jucatori…

- Politehnica Iasi disputa astazi, de la ora 14:30, ultimul meci amical in cantonamentul din Turcia. Formatia pregatita de Mircea Rednic se va confrunta cu gruparea sarba Mladost Lucani. Mladost, care a promovat ultima data in in elita in 2014, nu are in palmares niciun trofeu si nicio clasare pe podium.…

- Vacanta s-a incheiat astazi si pentru FCU Craiova, liderul detasat al Ligii a III-a, seria 4 . Antrenorul gruparii din Banie, Eugen Trica, a strigat catalogul pe stadionul „Aripile“. La prima sedinta de pregatire s-au prezentat urmatorii jucatori: Chindris, Enache, Mogoșanu (portari); Negru, Avram,…

- Fostul selectioner al Romaniei i-a anuntat pe oficialii craioveni de aceasta decizie radicala, si anume incetarea colaborarii cu clubul cu care a semnat un contract la finele lunii august, dupa cum anunta cotidianul Fanatik.Antrenorul de 63 de ani a lasat Craiova pe locul 4 in Liga 1, ultimul…

- FCSB repeta cantonamentul din iarna trecuta, la același hotel, la aceeași baza de pregatire. Alte 4 echipe, inclusiv ”cainii”, au lasat Turcia de frica ploilor. Dintre granzi, doar U Craiova și Viitorul au ales sa continue in Antalya. Ultimele zile de vacanța ale fotbaliștilor din Liga 1, de duminica…

- Echipa masculina de volei SCM „U” Craiova va disputa maine primul joc din șaisprezecimile Challenge Cup cu formația Kladno Volejbal, din Cehia. Meciul se va desfașura in Sala Polivalenta din Banie și este programat la ora 18.00. Trupa lui Danuț Pascu vine dupa un eșec surprinzator inregistrat sambata,…