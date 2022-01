Romulus Oprea, Federaţia “Cartoful”: Avem o problemă când 80% din cartofi și din carne sunt de import Romanii au petrecut Sarbatorile de final de an, așa cum nu s-a mai intamplat niciodata: cu carne și cartofi de import, in proporții de pana la 80%, potrivit datelor din piața, ceea ce ar trebui sa constituie un serios semnal de alarma pentru autoritați. Cat despre producatorii romani, aceștia spera ca masurile de susținere pe care oficialii romani le tot anunța, chiar sa fie puse in practica și, mai ales, sa aiba efect. In ultimii ani, importurile de alimente au tot crescut, iar acest lucru se vede cel mai mult la carnea de porc, in contextul pestei porcine africane. Din pacate, insa, nici la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

