- Acum, ca problema stadionului nou al Timișoarei a fost ”rezolvata”, viceprimarul orașului abordeaza cel de-al doilea subiect important de infrastructura sportiva al orașului, sala polivalenta. Cosmin Tabara spune ca studiul de prefezabilitate al salii este aproape gata, urmand dezbaterea de catre autoritațile…

- Experiența live a unui concert susținut de formația sud – africana BCUC e greu de descris in cuvinte. Cei șapte muzicieni care in ultimii 20 de ani și-au perfecționat sunetul cu o serie de elemente spectaculoase au poposit miercuri seara in centrul Timișoarei, la M2 Event Venue, unde aproximativ 100…

- Reprezentanții Primariei Cluj-Napoca au facut publice lista salariilor din instituție, valabile la finele lunii martie 2023. Dintre acestea, cele mai mari raman cele evidente, de primar, viceprimar sau șef birou, dar nici salsariile celorlați nu sunt de neglijat, dupa cum nu sunt nici sporurile. Primar…

- MasterFoam Grup Bistrița are nevoie de șef de schimb, operatori producție, tehnicieni și magazioneri. Stewo Plast Nasaud are nevoie de un reglor cu experiența, iar Clinica Sanovil angajeaza asistent medical generalist, infirmiera și fiziokinetoterapeut. Noi locuri de munca sunt disponibile la Sercaver…

- Dosarul fostului viceprimar și consilier local Dorin Șerdean, admis de Tribunalul București: Este acuzat de frauda din fonduri europene, prejudiciul invocat de Parchetul European fiind de 13 milioane de euro Dosarul fostului viceprimar și consilier local Dorin Șerdean, admis de Tribunalul București:…

- Ana Munteanu și-a dat demisia din USR și, implicit, din funcția publica de consilier local al municipiului Timișoara. Spune ca avea de gand sa se retraga din politica la finalul mandatului, adica in a doua parte a acestui an, dar din „motive profesionale” și-a grabit retragerea.

- Cosmin Tabara, viceprimarul liberal al Timișoarei, spune ca Timișoara „are nevoie urgenta de un port pe Bega”. Tocmai de aceea, el vrea ca pe bugetul local din acest an sa fie cuprinși bani și pentru un studiu de fezabilitate in acest sens, angajandu-se personal sa faca propunerea.

- Inaugurarea noului Terminal de plecari externe al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara este programata chiar in 31 martie, data agreata, in principiu, la nivelul Uniunii Europene pentru aderarea Romaniei la Schengen pe cale aeriana și maritima. „In 31 martie, se va da in trafic Terminalul…