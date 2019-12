60 de șantiere în vestul ţării, pentru lucrări la căile ferate

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA a informat că în partea de vest a țării, pe raza Sucursalei Regionalei CF Timișoara, continuă programul... The post 60 de șantiere în vestul ţării, pentru lucrări la căile ferate appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]