Stiri pe aceeasi tema

- Cu aceasta ocazie, Unitatea Arhive Diplomatice din MAE organizeaza o expoziție dedicata Tratatului, anunța Uniunea Militarilor și Polițiștilor "Mihai Viteazu". In expoziție sunt prezentate Tratatele de Pace de la Paris, din anii 1919 – 1920, precum și a alte documente diplomatice și fotografii rare…

- Ministerul Finanțelor a emis noi titluri pentru populație prin Programul Tezaur. Romanii pot subscrie de luni pana in 15 iunie prin Poșta Romana, direct prin unitațile Trezoreriei statului sau prin Spațiul Privat Virtual. Programul Tezaur pentru populație continua din 15 mai cu doua emisiuni pe 1 și…

- Gheorghe Carciu, secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, a condus delegația DRP intr-o o vizita oficiala in Republica Moldova, in perioada 3 mai – 4 mai 2023. „M-am intalnit cu membri ai Guvernului Republicii Moldova, la Chișinau, intr-o prima misiune de a intari relațiile instituționale…

- Un sondaj realizat de AVANGARDE arata ca romanii se opun categoric unirii cu Republica Moldova. Sondajul arata ca 54% dintre repondenți nu sunt de acord cu unirea dintre Republica Moldova și Romania. De asemenea, daca s-ar organiza referendum de unire a Romaniei cu Republica Moldova, 50% ar vota impotriva.…

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat marti, ca Finlanda este acoperita de articolul 5 al Tratatului NATO dupa aderarea la organizatie, in timp ce presedintele Sauli Niinisto a spus ca el si concetatenii sa au sentimentul ca traiesc intr-o lume mai stabila, transmite…

- Celebrat la finalul lunii martie de Academia Romana, cu prilejul aniversarii a unui secol și jumatate de la naștere, savantul francez Emmanuel de Martonne (1 aprilie 1873 - 24 iulie 1955) și-a legat pe veci numele de țara noastra, culmea acestei relații d

- O sesiune omagiala dedicata implinirii a 150 de ani de la nasterea geografului francez Emmanuel de Martonne, caruia Romania ii datoreaza prima investigatie stiintifica a geografiei sale, precum si desenarea primei harti a Romaniei Mari, se va desfasura, joi, incepand cu ora 10,00, in Aula Academiei…

- Poate ca am cazut iar, dar doar pentru a ne inalța pe Everestul existenței noastre. Sa nu uitam ca in 1916 am fost aproape sa pierdem intreaga țara iar doi ani mai tarziu, pe sangele și jertfa eroilor s-a cladit Romania Mare. Iar asupra trupului Romaniei Mari ca vulturii s-au napustit dușmanii care…