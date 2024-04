Stiri pe aceeasi tema

- Trei civili au fost uciși in urma unui atac al rușilor asupra regiunii Zaporojia, anunța autoritațile ucrainene. Atacul a avut loc duminica dimineața. Obuzul a lovit o casa dintr-un sat aflat aproape de linia frontului.

- Armata rusa a lansat atacuri aeriene in zorii zilei de duminica asupra Kievului si a regiunii Lvov din vestul Ucrainei, potrivit responsabililor locali, transmite AFP. „Explozii in capitala. Apararea aeriana functioneaza. Nu parasiti adaposturile”, a transmis pe Telegram primarul Kievului, Vitali Kliciko.…

- Tinerii au ajuns sa ceara indarjit desființarea Bacalaureatului, pe motiv ca le e foarte greu sa mai invețe. Chiar și o asociație a elevilor a cerut oficial acest lucru, iar testarea cunoștințelor sa se faca printr-o metoda care sa reflecte performanțele acestora.„Ce parere aveți despre faptul ca o…

- Un tanar de 19 a ajuns ieri la spital in urma unui accident produs pe raza comunei Stoina, Gorj. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri, care au stabilit faptul ca in timp ce un tanar de 19 ani, ani, din comuna Stejari, conducea un autoturism, pe DN 6 B, din direcția Crușeț catre Stoina, ar…

- Detalșii cutremuratoare despre atacul sangeros din Centrul Vechi - Procurori: A lovit-o in repetate randuri, in special in zona capului Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalului Bucuresti au afirmat, luni, ca barbatul care a agresat o femeie in Centrul Vechi al Capitalei a lovit-o in repetate…

- Armata rusa a anunțat ca a lansat marti un atac cu rachete „de inalta precizie” asupra unor obiective militare - fabrici de munitii si rachete - din Ucraina, potrivit ministerului rus al apararii. Imaginile publicate pe rețelele sociale arata inca ca rușii au lovit, din nou, obiective civile - blocuri…

- U barbat de 31 de ani a decedat pe loc, dupa ce a fost lovit de un microbuz de pe ruta Chișinau-Poganești, in localitatea Cioara din raionul Hincești. Accidentul tragic a avut loc pe 18 ianuarie, șoferul, fiind in stare de ebrietate la volan, conform oamenilor legii.