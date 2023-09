Stiri pe aceeasi tema

- Show-ul America's Got Talent a fost castigat de un roman, Adrian Stoica, pasionat de dresaj canin. In finala ediției din acest an al show-ului America's Got Talent, care a avut loc miercuri seara (27 septembrie) in SUA, Adrian Stoica (44 de ani) și partenerul sau de scena, catelusul rasa Border Collie…

- Dupa performanța obținuta de Ana-Maria Margean, un alt roman face spectacol pe scena de la Americas Got Talent. Este vorba despre Adrian Stoica, dresorul de caini care a impresionat și pe scena talentelor din Romania, in sezonul 12 și a caștigat premiul de 1 milion de dolari.Adrian Stoica, datorita…

- Adrian Stoica si cainele sau, Hurricane, au castigat America's Got Talent, cel mai mare concurs de talente din lume. Romanul a obținut premiul de un milion de dolari și șansa de a avea propriul spectacol in Las Vegas.

- Romanul Adrian Stoica a caștigat America's Got Talent seonul 18, in ediția de miercuri seara, 27 septembrie. Adrian Stoica, datorita partenerului sau de scena, catelusul rasa Border Collie pe nume Hurricane (Uragan), a castigat trofeul competitiei si un cec in valoare de 1.000.000 de dolari, potrivit…

- In lipsa unui loc de munca și a unei locuințe, fara ajutor concret din partea statului și in fața prejudecaților, reintegrarea foștilor deținuți in societate devine imposibila. Cum arata viața dupa condamnare pentru cei care au petrecut ani buni in spatele barelor de oțel? Și de ce nu funcționeaza strategiile…

- Joi, 13 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 9 iulie, Loteria Romana a acordat 20.582 de castiguri in valoare totala de peste 1,39 milioane de lei. Tragerile loto vor fi difuzate live pe canalul Romania…

- Iluziile optice sunt nu doar amuzante și fascinante, ci și ofera o multitudine de informații despre modul in care funcționeaza sistemul nostru perceptiv. Ele ne arata cum creierul nostru poate fi influențat de trucuri vizuale și cum poate interpreta greșit sau distorsiona informațiile pe care le primește…