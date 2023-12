Românismul și demonii lui Plandemia, vaccinurile morții, sacii negri plini cu cadavre, urletele nesecate ale urii, antisemitismul de rit nou, sclavi la Europa, suveranitate imbracata in straie de separație, dare pe cer și pe creier, dacii liberi, tomitani șpagari, alaturi de așa ziși Inalți intru ceva, și alte traiectorii deviante din neamul romanesc ne fura sufletul și ne alunga de la starile firești și sanatoase. Sunt mostre de gandire adaptate timpului dar care nu sunt decat urmașele unor strabuni la fel de luptatori cu stihiile imaginare. Incepand din secolul XIX, cand personaje gasibile azi prin carțile de istorie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

