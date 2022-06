Românii vor să reducă volumul de apă consumat; 6 din 10 persoane aleg duşurile în locul băilor în cadă (studiu) Sase din zece romani (58%) au in plan reducerea consumului de apa, prin alegerea dusurilor in locul bailor prelungite in cada, arata rezultatele unui studiu de specialitate, publicat marti. Conform datelor centralizate de Reveal Marketing Research, din totalul respondentilor care vor sa faca economie de apa, 66% sunt femei, iar 74% sunt persoane de peste 55 de ani. Pentru a reduce consumul de apa, acestia apeleaza la verificarea periodica a bateriilor de la baie si bucatarie (59%), optarea pentru dusuri in locul bailor in cada (58%) si la inchiderea robinetului intre etapele spalarii (57%). Peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

