In curand, romanii vor putea sa caștige bani din reciclarea peturilor și dozelor, așa cum se intampla de ani buni in majoritatea țarilor din Uniunea Europeana. Cei care vor duce peturile și dozele de suc sau bere vom primi cate 50 de bani pentru fiecare. La inceput, magazinele sunt obligate sa se inscrie pe o platforma. Apoi, in cazul supermarketurilor vor exista automate speciale pentru colectare și plata. La comercianții mici, de preluarea ambalajelor se va ocupa vanzatorul. Automatele de reciclat sticle vor exista in fiecare supermarket. In jur de 80.000 de comercianți din toata țara sunt obligați…