Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de oua crește cu 50% in perioada Sarbatorilor Pascale, spune presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), Ilie Van, care, de asemenea, susține ca ouale provenite din fermele avicole din Romania sunt proaspete si sigure, au cea mai buna trasabilitate dintre toate produsele…

- Consumul de oua in perioada Sarbatorilor Pascale creste cu aproximativ 50% fata de o luna obisnuita, ceea ce inseamna ca un roman mananca, in medie, aproximativ 30 oua, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), Ilie Van."Ouale provenite din fermele avicole din Romania…

- Din cauza prețurilor crescute, mulți romani nu vor avea carne de miel pe masa de Paște. Prețul unui kilogram de carne de miel se va situa intre 55 și 65 de lei in acest an, potrivit Monitorului Prețurilor.Crescatorii de oi sunt disperați și spun ca degeaba cresc prețurile daca nu exista putere de cumparare.…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a ajuns anul trecut la nivelul istoric de 9,2%, cel mai ridicat inregistrat vreodata, si s-a triplat comparativ cu 2021, cand era de 2,9%, arata datele publicate joi, 9 martie, de Eurostat, potrivit Agerpres. Comparativ cu 2021, inflatia anuala a crescut…

- Castigul salarial mediu net a fost in decembrie de 4.398 de lei, in crestere cu 257 lei (+6,2%) fata de noiembrie 2022, iar comparativ cu luna similara din 2021 a crescut cu 13,4%, releva datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).

- "Oare care mai este pretul oului de gaina de la tara, crescute cu cereale? Nu cumpar, am cateva gaini si as vrea sa vand ce imi raman, am clienti dar nu stiam cu cat sa le dau", a scris Florentina Copoiu, pe un grup de Facebook al fermierilor buzoieni. Intrebarea a starnit un val de comentarii in care…

- In timp ce rata inflației a ajuns la 16,4% in Romania, 12 state memnre ale Uniunii Europene au avut rata inflației intre 6% și 10%.Țarile cu cele mai scazute rate ale inflației au fost Spania, Luxemburg, Franța, Malta și Grecia.Intre timp, continua și aplicarea dublului standard in Europa. Marile companii…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Prețul locuințelor in UE a inregistrat o creștere de 49,2% in perioada 2010 – al treilea trimestru din 2022. In trei țari, aceste prețuri au scazut. In Romania, locuințele s-au scumpit in perioada menționata cu 25%, arata datele Eurostat. Astfel, in intervalul 2010…